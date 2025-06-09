Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Gadsbys Claim

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 09.06.2025
42 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Es sind die letzten Worte vor dem Tod eines erfahrenen Goldsuchers, die Adam, Kru und Daryl heute die Richtung weisen: Hoch über dem Pitt Lake erkunden die drei ein eingegrenztes Gebiet. Adam entdeckt außerdem eine Höhle, in der angeblich Volcanic Brown in Frieden ruht.

