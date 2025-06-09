Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 09.06.2025
39 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Unerbittlich suchen Kru und Adam nach Slumachs verfluchtem Gold rund um den malerischen Pitt Lake in Kanada. Dieses Mal richten sie ihre Aufmerksamkeit auf eine heiße Quelle, die sich irgendwo entlang des Snowcap Creep befinden soll.

