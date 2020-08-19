Verliebt in Berlin II
Folge 8: Episode 8
22 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12
Bruno fordert von Nora einen Kuss als Gegenleistung für seinen Erfolg bei Kerima und leugnet vor Jürgen, in Wahrheit nicht Nora, sondern Bernd beeindrucken zu wollen. Angesichts der geforderten Qualifikationen will er beinahe wieder von seinem Plan, als Assistent der Geschäftsführung bei Kerima anzufangen, Abstand nehmen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
