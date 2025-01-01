Verliebt in Berlin II
Folge 12: Episode 12
Als Bruno nach dem Vormittag mit Bernd verspätet zur Arbeit kommt, empfängt ihn Nora mit harschen Vorwürfen, die er scheinbar gleichmütig an sich abtropfen lässt. Dennoch nagt ihre Frage in ihm, ob ihm überhaupt etwas wichtig ist. Er kommt zu dem Schluss, dass er seinen leiblichen Vater doch besser kennen lernen will und vielleicht ein Teil der Plenskes sein möchte.
Verliebt in Berlin II
