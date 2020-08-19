Verliebt in Berlin II
Folge 7: Episode 7
22 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12
Bruno findet Zuflucht bei Jürgen, dem er die Wahrheit über seine Herkunft erzählt. Der vermutet, dass Bernd erst den Schock verarbeiten muss und dann umso herzlicher seinen verlorenen Sohn an die Brust drücken wird. Bernd hat inzwischen einen Brief gefunden, der ihn vermeintlich von seiner Vaterschaft freispricht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika