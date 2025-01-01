Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9
Jetzt kostenlos streamen

22 Min.Ab 12

Bruno will seine Ansage auf Bernd wirken lassen und ist fest entschlossen, ihm durch seinen Job bei Kerima zu zeigen, wie viel Plenske in ihm steckt. Während Bernd große Probleme sieht und sich unwohl auf den Weg nach Kalehne macht, um sich Gewissheit zu verschaffen, fordert Bruno bei Nora die pikante Wettschuld ein.

SAT.1 GOLD
