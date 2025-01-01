Verliebt in Berlin II
Folge 9: Episode 9
22 Min.Ab 12
Bruno will seine Ansage auf Bernd wirken lassen und ist fest entschlossen, ihm durch seinen Job bei Kerima zu zeigen, wie viel Plenske in ihm steckt. Während Bernd große Probleme sieht und sich unwohl auf den Weg nach Kalehne macht, um sich Gewissheit zu verschaffen, fordert Bruno bei Nora die pikante Wettschuld ein.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
