Verliebt in Berlin II
Folge 112: Episode 112
22 Min.Ab 12
Hannah blutet das Herz, als sie sieht, wie sich Bruno und Kim nähern. Er ist überglücklich, dass er Kim in seinem neuen Outfit zu einem Rendezvous bewegen konnte. Während Paolo irritiert auf Kims Auszug reagiert und glaubt, sie schnell umstimmen zu können, setzt Bruno alles daran, dass sein Treffen mit ihr ein Erfolg wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika