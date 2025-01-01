Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hannah blutet das Herz, als sie sieht, wie sich Bruno und Kim nähern. Er ist überglücklich, dass er Kim in seinem neuen Outfit zu einem Rendezvous bewegen konnte. Während Paolo irritiert auf Kims Auszug reagiert und glaubt, sie schnell umstimmen zu können, setzt Bruno alles daran, dass sein Treffen mit ihr ein Erfolg wird.

