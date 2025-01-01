Verliebt in Berlin II
Folge 130: Episode 130
22 Min.Ab 12
Bruno begreift nicht, was mit Hannah los ist und kümmert sich lieber um Kim. Die freut sich so über den Schuh, dass sie Bruno auf einen Ball mitnehmen will. Während er sich nahe an der Erfüllung seiner Träume glaubt, erkennt Hannah, dass sie aus Eifersucht übertrieben reagiert hat und will zu ihrem Fehler vor Bruno stehen. Kim lässt ihn indessen erkennen, dass sie mit ihm nur gespielt hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika