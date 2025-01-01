Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 130

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 130
Episode 130

Episode 130Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 130: Episode 130

22 Min.Ab 12

Bruno begreift nicht, was mit Hannah los ist und kümmert sich lieber um Kim. Die freut sich so über den Schuh, dass sie Bruno auf einen Ball mitnehmen will. Während er sich nahe an der Erfüllung seiner Träume glaubt, erkennt Hannah, dass sie aus Eifersucht übertrieben reagiert hat und will zu ihrem Fehler vor Bruno stehen. Kim lässt ihn indessen erkennen, dass sie mit ihm nur gespielt hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen