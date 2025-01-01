Verliebt in Berlin II
Folge 14: Episode 14
22 Min.Ab 12
Bruno bewirkt mit seinen Fragen zu Noras Vergangenheit, dass sie wieder wütend auf ihn reagiert. Der Streitereien und ihrer Spitzen überdrüssig, bestärkt Bruno sich selbst darin, sich um das wirklich Wichtige zu kümmern: seinen Vater und seinen Job. Er tastet sich vorsichtig bei Helga vor, um zu erfahren, ob sie schon weiß, dass er Bernds Sohn ist.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
