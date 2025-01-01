Verliebt in Berlin II
Folge 144: Episode 144
22 Min.Ab 12
Obwohl sich Hannah und Bruno sicher sind, dass Paolo hinter dem Schuh-Desaster steckt, können sie ihn nicht zur Verantwortung ziehen. In ihrem Ärger kommen sich die beiden Freunde näher und erkennen immer mehr, dass sie aus demselben Holz geschnitzt sind. Niedergeschlagen kehren sie in Brunos WG zurück, wo Hannah zum ersten Mal übernachtet ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika