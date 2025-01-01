Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 148
Folge 148: Episode 148

22 Min. Ab 12

Bruno ist geschockt, als ihm klar wird, dass Hannah von einer tödlichen Spinne gebissen wurde, und begleitet sie voller Sorge ins Krankenhaus. Dort erfährt er entsetzt, dass das lebensrettende Gegengift erst eingeflogen werden muss. Als das Medikament endlich verabreicht werden kann, ist es ungewiss, ob es noch rechtzeitig wirkt ...

SAT.1 GOLD
