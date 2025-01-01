Verliebt in Berlin II
Folge 148: Episode 148
22 Min.Ab 12
Bruno ist geschockt, als ihm klar wird, dass Hannah von einer tödlichen Spinne gebissen wurde, und begleitet sie voller Sorge ins Krankenhaus. Dort erfährt er entsetzt, dass das lebensrettende Gegengift erst eingeflogen werden muss. Als das Medikament endlich verabreicht werden kann, ist es ungewiss, ob es noch rechtzeitig wirkt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika