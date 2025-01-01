Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 153

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 153
Episode 153

Episode 153Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 153: Episode 153

22 Min.Ab 12

Hannah lässt sich von ihrer Mutter hinreißen, Bruno nach allen Regeln der Kunst zu verführen ... Währenddessen beschließt Kim, sich von Paolo zu trennen, findet jedoch nicht den Mut, es ihm zu sagen. In ihrer Angst entscheidet sie, mit Brunos Hilfe zu fliehen. Als er nach Hause kommt, um seine Flucht mit Kim vorzubereiten, erwartet ihn Hannah, die Peggys Vorschlag in die Tat umsetzen will ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen