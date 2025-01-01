Verliebt in Berlin II
Folge 153: Episode 153
22 Min.Ab 12
Hannah lässt sich von ihrer Mutter hinreißen, Bruno nach allen Regeln der Kunst zu verführen ... Währenddessen beschließt Kim, sich von Paolo zu trennen, findet jedoch nicht den Mut, es ihm zu sagen. In ihrer Angst entscheidet sie, mit Brunos Hilfe zu fliehen. Als er nach Hause kommt, um seine Flucht mit Kim vorzubereiten, erwartet ihn Hannah, die Peggys Vorschlag in die Tat umsetzen will ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika