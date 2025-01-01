Verliebt in Berlin II
Folge 184: Episode 184
22 Min.Ab 12
Während Hannah sich fest vornimmt, Bruno zukünftig aus dem Weg zu gehen und ihren Gefühlen für ihn nicht mehr freien Lauf zu lassen, versucht er vergeblich, an Paolos Unterschrift zu kommen, damit die Schuhfirma von Kerima gekauft werden kann. Als Kim und er erleben, wie zuvorkommend Paolo neuerdings Hannah begegnet, wittern sie ihre letzte Chance ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika