Verliebt in Berlin II

Episode 194

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 194
Episode 194

Episode 194Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 194: Episode 194

23 Min.Ab 12

Hannah hadert mit Kims Vorwurf, egoistisch und eine schlechte Freundin zu sein, und fragt sich, ob sie Bruno vielleicht tatsächlich die Chance seines Lebens verwehrt. Als sie sich noch einmal bei ihm versichert, dass er ihr die Absage kein bisschen nachträgt, sondern sich sogar aufrichtig für alle vergangenen Zumutungen entschuldigt, ist sie erleichtert ...

