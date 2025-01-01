Verliebt in Berlin II
Folge 208: Episode 208
22 Min.Ab 12
Hannah ist froh, dass Bruno ihre Verzweiflung gespürt hat und zu ihr gekommen ist, aber ihre familiären Probleme lassen sie nicht los. Bruno entführt sie zu einem romantischen Ausflug in ein Planetarium. Hannah ist glücklich, endlich mal an etwas anderes als Arbeit und Familie zu denken und genießt die Stunden mit Bruno ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika