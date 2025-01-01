Verliebt in Berlin II
Folge 218: Episode 218
22 Min. Ab 12
Hannah versucht, Hugos Interesse an Kerima zu wecken, aber der gibt vor, mit diesem Thema abgeschlossen zu haben. Als er jedoch vom Missbrauch seiner alten Entwürfe erfährt, platzt ihm der Kragen. Entschlossen motiviert er Hannah, Kerima mit seiner Hilfe zu altem Glanz zu verhelfen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
