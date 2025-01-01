Verliebt in Berlin II
Folge 238: Episode 238
23 Min.Ab 12
Hannah, die am angeblichen Übergabeort mit einer Tüte voller Geld auf Bruno trifft, verweigert ihm jegliche Erklärung. Er will herausfinden, was hinter ihrem Geheimnis steckt. Gemeinsam mit Jürgen verfolgt Bruno Hannah und beobachtet ein geheimes Treffen mit Sophie ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
