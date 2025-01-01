Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 244

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 244
Folge 244: Episode 244

23 Min.Ab 12

Hannah gewinnt den Avancen ihrer beiden Verehrer endlich etwas ab, als Hugo sie vor den Gefahren einer Dreierkonstellation warnt. Trotz seiner Bedenken kann Hannah den schmeichelhaften Annäherungsversuchen von Bruno und Jan nicht widerstehen und verabredet sich mit beiden ...

SAT.1 GOLD
