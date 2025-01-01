Verliebt in Berlin II
Folge 246: Episode 246
23 Min.Ab 12
Hannah möchte ihr Glück mit Bruno genießen, ihr Herz hat nie aufgehört für ihn zu schlagen. Aber sie muss ehrlich zu Jan sein - es kostet sie viel Überwindung, mit ihm zu reden ... Lotte bemüht sich, Paolos Drohungen standzuhalten, um die Schattenkollektion nicht zu gefährden. Als Sophie ihn herausfordert, versucht er es erneut bei der offensichtlich ängstlichen Lotte ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika