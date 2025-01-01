Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 27

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 27
Episode 27

Folge 27: Episode 27

22 Min.Ab 12

Laura will nach dem Zerwürfnis mit Friedrich keine Nacht mehr unter dem Dach der Villa Seidel verbringen und macht sich Gedanken über ihre Bleibe. Zwar steht sie zu ihrer Beziehung zu Johannes, doch seine Planung ihrer Zukunft geht ihr zu schnell. Da bietet sich ein Angebot von Hugo an.

