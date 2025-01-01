Verliebt in Berlin II
Folge 277: Episode 277
22 Min.Ab 12
Während Bruno klar wird, dass Hannah unfreiwillig verschwunden ist, erwachen Hannah und Kim in ihrem Verlies. Sie befinden sich offenbar im Kerima-Gebäude, in einem alten Schaufensterpuppen-Lager. Kim weigert sich, den Ernst der Lage zu begreifen, sodass Hannah bei der Suche nach einem Ausweg auf sich allein gestellt ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika