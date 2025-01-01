Verliebt in Berlin II
Folge 279: Episode 279
22 Min.Ab 12
Hannah fleht Paolo um ihr Leben an - der ist zu allem fähig, nachdem er erkannt hat, dass Kim geflohen ist. Bruno durchkämmt mit Kims Hilfe das Kerima-Hochhaus nach Hannah. Als sie endlich das Gefängnis finden, kommen sie zu spät, Paolo ist mit Hannah bereits auf der Flucht. Plötzlich fällt ein Schuss ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika