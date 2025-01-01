Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 279

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 279
Episode 279

Episode 279Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 279: Episode 279

22 Min.Ab 12

Hannah fleht Paolo um ihr Leben an - der ist zu allem fähig, nachdem er erkannt hat, dass Kim geflohen ist. Bruno durchkämmt mit Kims Hilfe das Kerima-Hochhaus nach Hannah. Als sie endlich das Gefängnis finden, kommen sie zu spät, Paolo ist mit Hannah bereits auf der Flucht. Plötzlich fällt ein Schuss ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen