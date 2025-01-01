Verliebt in Berlin II
Folge 281: Episode 281
23 Min.Ab 12
Hannah geht glücklich auf Brunos Heiratsantrag ein. So schnell wie möglich soll die Hochzeit stattfinden, aber Bruno braucht noch einige Tage, um sich zu erholen. Dann endlich kommt der große Tag: Die beiden Liebenden beginnen mit einem feierlichen Ja-Wort, begleitet von ihren Familien und Freunden und einem rauschenden Fest ihr gemeinsames Leben ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika