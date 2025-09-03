Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 70

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 70vom 03.09.2025
Episode 70

Episode 70Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 70: Episode 70

20 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12

Während Nora und Bruno glücklich darüber sind, dass die Entwicklung der Prototypen nun in die nächste Phase gehen kann, kann Sophie Paolo davon überzeugen, den geheimen Tätigkeiten von Bruno auf den Grund zu gehen. Sie statten ihm einen Überraschungsbesuch in der WG ab, um Bruno auf frischer Tat zu ertappen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen