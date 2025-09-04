Verliebt in Berlin II
Folge 71: Episode 71
21 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Bruno ist optimistisch, dass der Schuhfabrikant Wilberg, den Friedrich nach langer Suche gefunden hat, den Prototypen in die Massenfertigung bringen will. Doch die Zuversicht schwindet schnell, als Wilberg den Prototypen ablehnt und nicht auf Joint-Venture-Basis in das Geschäft einsteigen will. Friedrich und Nora wollen das Projekt aufgeben, doch Bruno gibt sich nicht geschlagen.
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12DESORIENTIERUNG
