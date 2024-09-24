Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 3Folge 1vom 24.09.2024
Folge 1: Fremdkörper

41 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12

Die Chirurgen Dr. Nassif und Dr. Dubrow haben alle Hände voll zu tun. Während eine Patientin dringend einen Eingriff im Gesicht benötigt, bekommt es Terry mit einer Brustwarzen-OP zu tun. Und dann wäre da noch ein Patient mit einem außergewöhnlichen Wunsch ...

