Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 3: Perfekt gestimmt
41 Min.Folge vom 31.05.2025Ab 12
R&B-Sänger Norwood Young bittet Dr. Paul Nassif um Hilfe: Der Schönheitschirurg soll eine Nasenkorrektur bei ihm vornehmen. Derweil kümmert sich Terry um eine junge Mutter, deren Brustimplantate korrigiert werden müssen. Außerdem klagt eine weitere Patientin über Schmerzen, denn ihre Ohrläppchen sind auf ein Vielfaches ausgedehnt.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.