Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Kugelfischlippen und Krabbenklauen

sixxStaffel 3Folge 11vom 03.01.2025
Kugelfischlippen und Krabbenklauen

Kugelfischlippen und KrabbenklauenJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 11: Kugelfischlippen und Krabbenklauen

42 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12

Emily hat eine traumatische Brust-OP hinter sich. Nun bittet sie Dr. Dubrow und Dr. Nassif, das katastrophale Ergebnis zu korrigieren. Doch dann kommt es zu einem unerwarteten Zwischenfall. Außerdem kümmern sich die Chirurgen um Robert, der wie eine lebende Puppe aussehen möchte. Deshalb braucht er dringend eine neue Nase. Und Ashley hat ein Problem mit ihren Lippen, die viel zu dick aufgespritzt sind.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 3 Staffeln und Folgen