Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Ich seh' doppelt

sixxStaffel 3Folge 7vom 13.06.2025
Ich seh' doppelt

Ich seh' doppeltJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 7: Ich seh' doppelt

41 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12

Die eineiigen Zwillinge Lucy und Anna teilen alles und sind nur schwer voneinander zu unterscheiden. Einzig und allein ihre Brüste sind nicht hundertprozentig identisch. Doch das wollen die Schwestern bald ändern und bitten die Chirurgen um Hilfe. Auch Melissa möchte ihre Brüste nach einer verpfuschten Schönheitsoperation korrigieren lassen. Und Pam hat Probleme mit einem Implantat, das ihre Nase stabilisieren und ihre Atmung verbessern soll.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 3 Staffeln und Folgen