Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Schwergewicht mit J-Körbchen

sixxStaffel 3Folge 12vom 10.01.2025
Schwergewicht mit J-Körbchen

Schwergewicht mit J-KörbchenJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 12: Schwergewicht mit J-Körbchen

42 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

Candys Brüste haben die Größe zweier Ballons. Mittlerweile trägt sie ein J-Körbchen mit sich herum. Dennoch ist das It-Girl nach wie vor unzufrieden mit ihrem Aussehen. Danas Nase ist nach einer Schönheits-OP schiefer als je zuvor. Nun hofft sie auf die Hilfe der Chirurgen, die sie wieder begradigen sollen. Und Lauren hat mit ihrer verpfuschten Oberweite zu kämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 3 Staffeln und Folgen