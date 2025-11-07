The Real Boobs of New JerseyJetzt kostenlos streamen
Folge 13: The Real Boobs of New Jersey
40 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Joey ist berühmt für sein pralles Hinterteil und hat bereits zahlreiche Schönheitsoperationen hinter sich. Diesmal ist seine Nase an der Reihe. Werden ihm Dr. Nassif und Dr. Dubrow den perfekten Look verpassen? Kim ist nach einigen Eingriffen unzufrieden mit ihren Brustimplantaten. Sie erhofft sich durch eine erneute OP, endlich ein beschwerdefreies Leben zu führen. Doch können die Ärzte auch die Ästhetik ihrer Brüste erhalten?
