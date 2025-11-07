Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 13vom 07.11.2025
40 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Joey ist berühmt für sein pralles Hinterteil und hat bereits zahlreiche Schönheitsoperationen hinter sich. Diesmal ist seine Nase an der Reihe. Werden ihm Dr. Nassif und Dr. Dubrow den perfekten Look verpassen? Kim ist nach einigen Eingriffen unzufrieden mit ihren Brustimplantaten. Sie erhofft sich durch eine erneute OP, endlich ein beschwerdefreies Leben zu führen. Doch können die Ärzte auch die Ästhetik ihrer Brüste erhalten?

