Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 21: Brüste wie ein Gummiball
39 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Luis möchte aussehen wie eine Fantasyfigur - und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Von den Ärzten wünscht er sich ein symmetrisches Elfengesicht mit einer kleineren Nase und einer schmaleren Kieferpartie. Können die Chirurgen seine Vorstellungen verwirklichen? Leslies Brüste sind völlig entstellt. Um sich ihren Traum vom Bodybuilding zu erfüllen, ließ sie sich Implantate einsetzen. Doch dadurch verschlechterte sich ihr Zustand. Nun möchte sie ihrem Leiden endlich ein Ende setzen.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
