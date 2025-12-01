Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 4Folge 20vom 26.12.2025
Folge 20: Die Boobinati

41 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Ninas Brustwarzen werden immer größer und sehen komplett verschieden aus. Hilfesuchend wendet sie sich an die Chirurgen, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Jessica hingegen fühlt sich unwohl mit ihrer Nase, die völlig deformiert ist. Bei der ersten Untersuchung wird klar, dass ihre Nasenmuscheln bei einer vergangenen OP offenbar vollständig entfernt wurden. Ein erneuter Eingriff könnte ihren Zustand sogar weiter verschlechtern. Wird sie sich dennoch unters Messer legen?

sixx
