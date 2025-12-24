Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brust oder Keule

sixxStaffel 4Folge 16vom 24.12.2025
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Jessicas Nase ist von allen Seiten verformt. Um sich endlich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen, bittet sie die Ärzte um Hilfe. Alysia hat sich die Brüste aus gesundheitlichen Gründen entfernen und durch Silikonimplantate ersetzen lassen. Als der letzte Eingriff gehörig schiefläuft, ist die junge Frau verzweifelt. Können Dr. Dubrow und Dr. Nassif eine erneute Korrektur vornehmen?

