Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 5: Zwillingsterror
41 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Die Chirurgen bekommen es mit zwei Zwillingsschwestern zu tun, die ganz unterschiedliche Probleme mit ihrem Körper haben. Außerdem gibt Dr. Nassif alles, um die unförmige Nase seiner Patientin zu korrigieren und Dr. Dubrow kümmert sich um ein querschnittsgelähmtes Fitnessmodel.
