Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Brustfrust

sixxStaffel 4Folge 7vom 26.12.2025
Brustfrust

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 7: Brustfrust

41 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Jonathan spielt mit dem Gedanken, seine Lippen erneut aufspritzen zu lassen, denn der junge Mann möchte so künstlich wie möglich aussehen. Belinda hat bereits mehrere Arztbesuche hinter sich. Nun hofft sie, bei Dr. Nassif und Dr. Dubrow endlich die richtige Anlaufstelle gefunden zu haben, um ihre Nase korrigieren zu lassen. Darlene hingegen hat ein Problem mit ihren Brüsten.

