Folge 9: Gestatten, die zukünftige Mrs. Nassif
42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Tahnee hat ein Auge auf Dr. Nassif geworfen und möchte sich deshalb von ihm operieren lassen. Der Chirurg soll den Abstand zwischen ihren Brüsten verringern. Kelli hingegen hat einen traumatischen Eingriff hinter sich. Vor 17 Jahren ließ sie sich die Nase korrigieren - mit fatalen Folgen. Außerdem: Nach Kristinas Bauchstraffung kam es zu Komplikationen. Nun möchte die junge Frau sich erneut unters Messer legen. Doch die OP birgt einige Risiken ...
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH