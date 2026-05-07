Verdächtigt, geliebt, ermordetJetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 1: Verdächtigt, geliebt, ermordet
77 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
In einer beschaulichen Kleinstadt häufen sich bedrohliche Vorfälle: anonyme Briefe, mysteriöse Anrufe und Schüsse in der Nacht. Als ein Schwede spurlos verschwindet und kurz darauf eine ältere Frau ermordet aufgefunden wird, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Während die Presse aus aller Welt anreist, kämpft die Polizei gegen die Zeit, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, bevor weitere Leben in Gefahr geraten.
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH