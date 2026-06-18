Ein tödliches GeschenkJetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 12: Ein tödliches Geschenk
39 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Der Handwerker Bo Hale verschwindet plötzlich an einem gewöhnlichen Arbeitstag. Seine Familie startet eine Suche, während die Ermittler auf widersprüchliche Aussagen und einen verdächtigen Nachbarn stoßen. Jahre vergehen ohne neue Hinweise. Erst als heftige Regenfälle die Gegend überfluten, macht ein Anwohner eine grausame Entdeckung in seinem Garten. Ein Fund in einem Abwasserkanal bringt schließlich die entscheidende Wende und enthüllt, was in jener Novembernacht geschah.
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH