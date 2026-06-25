Das Doppelleben des StadtratsJetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 14: Das Doppelleben des Stadtrats
40 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Der Handwerker Brent Mack hatte gerade sein Leben wieder in den Griff bekommen und arbeitete für einen ehemaligen Stadtrat. Doch plötzlich ist er wie vom Erdboden verschluckt. Als seine Sporttasche mit seinen Turnschuhen auftaucht, weiß seine Familie, dass etwas nicht stimmt. Die Ermittler prüfen die Überwachungsvideos und stoßen auf verdächtige Lücken in den Zeitabläufen. Erst als Spürhunde auf einem abgelegenen Grundstück anschlagen, nimmt die Suche eine dramatische Wendung.
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH