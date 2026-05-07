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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Erwürgt und einbetoniert

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 9vom 04.06.2026
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 9: Erwürgt und einbetoniert

40 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

In der Stadt Detroit, die von Kriminalität geprägt ist, werden menschliche Überreste auf grausame Weise entdeckt. Als kurz darauf ein weiterer Leichnam gefunden wird, befürchten die Ermittler einen Serienmörder. Die Identifizierung der Opfer gestaltet sich schwierig, doch ein Detail bringt die Wende. Parallel dazu verschwindet ein junger Mann nach einem Streit spurlos. Seine Familie kämpft verzweifelt um Antworten.

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