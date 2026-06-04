Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 8: Falsches Vertrauen
40 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
In einem abgelegenen Waldstück nahe einer Raststätte in Florida wird eine stark verweste Leiche entdeckt. Die Ermittler stehen vor einem scheinbar unlösbaren Fall: Die Identität des Opfers ist unklar, es gibt keine Spuren am Tatort und keine Hinweise auf den Täter. Durch aufwendige forensische Gesichtsrekonstruktion gelingt schließlich die Identifizierung der Toten.
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH