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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Falsches Vertrauen

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 8vom 04.06.2026
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 8: Falsches Vertrauen

40 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

In einem abgelegenen Waldstück nahe einer Raststätte in Florida wird eine stark verweste Leiche entdeckt. Die Ermittler stehen vor einem scheinbar unlösbaren Fall: Die Identität des Opfers ist unklar, es gibt keine Spuren am Tatort und keine Hinweise auf den Täter. Durch aufwendige forensische Gesichtsrekonstruktion gelingt schließlich die Identifizierung der Toten.

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