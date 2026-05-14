Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 2: Der Fall Leah Martin
40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
In der kleinen Gemeinde Graham, Texas, verschwindet die 22-jährige Leah Martin spurlos, nachdem sie ihren Arbeitsplatz in einer Autowerkstatt aufsuchen wollte. Ihr Wagen wird verlassen aufgefunden, die Handtasche liegt noch darin. Überwachungsvideos zeigen, dass Leah die Werkstatt betrat, aber nie wieder verließ. Nach wochenlanger Suche wird ihre Leiche auf einem Grundstück gefunden und die Ermittler stoßen auf ein Netz aus dunklen Geheimnissen.
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH