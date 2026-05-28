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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Lebendig entsorgt

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 7vom 28.05.2026
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 7: Lebendig entsorgt

39 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

In einer wohlhabenden Gegend entdecken Arbeiter einen roten Koffer am Straßenrand. Der Inhalt schockiert selbst erfahrene Ermittler: eine tote junge Frau, gefesselt und zusammengekauert. Die Spurensuche führt die Polizei zu einer aufgelösten Beziehung, mysteriösen Geldabhebungen und digitalen Fußspuren. Während die Familie verzweifelt nach Antworten sucht, decken die Ermittler düstere Geheimnisse auf.

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