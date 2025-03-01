Zum Inhalt springenBarrierefrei
South Australia mit Sigmar Solbach

xploreStaffel 1Folge 13
Folge 13: South Australia mit Sigmar Solbach

20 Min.Ab 6

Seien Sie dabei, wenn Sigmar Solbach durch South Australia streift. Begeistert von allerlei Kuriositäten und einer einzigartigen Tierwelt, erzählt der beliebte Schauspieler viele Geschichten rund um den kleinen Bundesstaat im Süden Australiens. Neben interessanten Erfahrungen in der freien Natur - wie etwa bei der Austernernte - begibt er sich auf die Spuren der ersten australischen Siedler.

xplore
