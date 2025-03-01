VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Folge 9: Macau mit Nina Ruge
20 Min.Ab 6
In dieser neuen VIP Trip - Episode reist die beliebte Fernsehmoderatorin und Journalistin Nina Ruge nach Macau. In der chinesischen Sonderverwaltungszone blickt sie hinter die Fassaden der modernen Erlebnisindustrie und findet neben Mega-Hotels und Kasinos Zeugnisse einer wundersamen Verschmelzung von westlicher und fernöstlichen Kultur.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv