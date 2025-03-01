Zum Inhalt springenBarrierefrei
Israel mit Andrea Kiewel

Israel mit Andrea Kiewel

Folge 14: Israel mit Andrea Kiewel

20 Min.Ab 6

Andrea Kiewel besucht das heilige Land Israel. Nach einem Streifzug durch die Altstadt Jerusalems bereist sie faszinierende Orte wie die Wüste Negev, das Tote Meer und die mediterrane Weltstadt Tel Aviv. Dort mischt sich die TV-Moderatorin auf bunten Märkten und einem Nachtclub unter die gastfreundlichen und weltoffenen Menschen des Landes.

