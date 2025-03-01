VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Folge 15: Malaysia mit Jürgen Heinrich
25 Min.Ab 6
Vom Luxus einer Hotelanlage an der Ostküste des Malay-Archipelagos bis in die tiefsten Regenwälder Borneos: Auf einer Tour voller wunderbarer Gegensätze entdeckt Schauspieler Jürgen Heinrich die Kultur- und Naturschätze Malaysias.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv