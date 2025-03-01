Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steiermark mit Johann Lafer

Starkoch Johann Lafer nimmt Sie mit in seine österreichische Heimat - die Steiermark. Im "grünen Herzen Österreichs" präsentiert er neben glücklichen Kühen, saftigen Wiesen und Bergriesen auch die vielfältige Kulinarik der Region. Das urbane Gegenstück zur steirischen Idylle findet er in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs.

