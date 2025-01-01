Zum Inhalt springenBarrierefrei
VIP Trip - Prominente auf Reisen 5

Staffel 1Folge 3
Folge 3: Mekong mit Michaela May

21 Min.Ab 6

Wir begleiten die Schauspielerin Michaela May auf einer Flusskreuzfahrt auf dem Mekong, von Laos bis nach Thailand. Auf dem Wasser wie auf dem Land warten tolle Erlebnisse: Wir genießen mit ihr die entspannte Atmosphäre auf dem Schiff und treffen bei Landgängen auf gastfreundliche, fröhliche Menschen, Dschungeldörfer und eine vielfältige Tierwelt.

